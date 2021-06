In Martin-Ho-Lokalen trägt man keine Maske mehr

Gelten die derzeit noch bestehenden Corona-Maßnahmen nicht in allen Gastronomiebetrieben Österreichs? So scheint es zumindest, wenn man dieser Tage die Lokale von Szene-Wirt Martin Ho betritt: Hier trägt nämlich kein Angestellter mehr eine FFP2-Maske. Auf Nachfrage eines darüber verwunderten Gastes hieß es lediglich: „Unser Manager sagt, wir brauchen keine Masken mehr.“ Am Montag hieß es dann aber seitens der Dots-Group: „Diese Weisung gibt es nicht.“