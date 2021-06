Cristiano Ronaldo feiert die 300 Millionen

Auf Rekordjagd

Auf dem EM-Feld hält Ronaldo indes, was er auf Instagram verspricht. Beim 2:2 Portugals gegen Weltmeister Frankreich egalisierte Ronaldo nun den Weltrekord des Iraners Ali Daei, der es in seiner internationalen Karriere auf 109 Länderspiel-Tore gebracht hatte. Den alleinigen Rekord könnte der Mann aus Madeira schon nach dem Achtelfinale des Titelverteidigers gegen Belgien am Sonntag innehaben.