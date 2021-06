Die Legenden „zaubern“ in Liebenau

Zum 25. Mal findet das Rasensoccer-Turnier in Graz-Liebenau heuer bereits statt – in „Normalzeiten“ matchten sich dort Tage lang im Riesenzelt (25 mal 75 Meter) an die 150 Mannschaften, Hunderte Spiele wurden da mit den eigenen Regeln (kleine Felder mit Bande, kleine Tore, nur vier Spieler pro Team, ausschließlich Turnschuhe erlaubt) Jahr für Jahr heruntergespult. Und wer jemals selbst dabei war, weiß: Oft genug ging es ganz heiß her. Rassige Duelle und jede Menge Treffer inklusive...