US-Botschafter hisste in Moskau Regenbogenfahne

„Als US-Botschafter in Russland werde ich mich weiter einsetzen für Demokratie, für Menschenrechte, für freie und offene Medien - in den Vereinigten Staaten, in Russland und in der ganzen Welt“, teilte Sullivan mit. Auch um die Freilassung von in Russland inhaftierten US-Bürgern wolle er sich bemühen.