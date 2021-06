Tausende bei Regenbogenparade am Ring

Am Samstag liefen mehrere Tausend bunter Teilnehmer bei der 25. Regenbogenparade am Wiener Ring mit - auch wenn der Umzug wegen der Pandemie in etwas abgespeckter Form stattfand. Denn diesmal wurde die Vienna Pride als Fußgänger- und Fahrraddemo gestaltet - auf die sonst üblichen geschmückten Wagen wurde aus Sicherheitsgründen bewusst verzichtet. Entgegen der normalen Fahrtrichtung setzte sich der Konvoi am frühen Nachmittag von Rathausplatz bzw. Burgtheater in Bewegung.