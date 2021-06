So erklärt die UEFA das Nein zur Regenbogen-Arena

Nach dem Verbot der Regenbogenbeleuchtung an der Münchner EM-Arena haben deutsche Medienhäuser mit Aktionen selbst Farbe bekannt. Die „Bild“ zeigte am Mittwoch auf einer ganzen Seite die Regenbogenfahne, die in der Mitte in die Farben der Deutschlandflagge übergeht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) integrierte in seinem Logo und den Profilen auf den Sozialen Netzwerken die Regenbogenfarben. Das ZDF postete ein Mainzelmännchen, das einen Regenbogen an eine Fensterscheibe malt. Zuvor hatte der Sender ProSieben angekündigt, sein Logo in den Regenbogenfarben strahlen zu lassen.