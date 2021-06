Inter Mailand krallt sich Calhanoglu vom AC Milan

Calhanoglu wurde in Mannheim geboren und spielte in der deutschen Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Die laufende EM war eine Enttäuschung für ihn: Mit der Türkei schied er am Sonntag nach der dritten Niederlage im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz aus. Calhanoglu könnte bei Inter die Rolle von Spielmacher Christian Eriksen übernehmen, der während der ersten EM-Partie der Dänen einen Herzstillstand erlitten hatte und auf dem Platz wiederbelebt werden musste.