Ex-Barca-Kicker Boateng vor Rückkehr nach Berlin

Jerome Boateng, dessen Vertrag beim FC Bayern zum 30. Juni ausläuft und nicht verlängert wird, zieht es dem Vernehmen nach aber ins Ausland. Zudem liegt er in einer anderen Gehaltsklasse als Kevin-Prince, der nach etlichen Jahren im Ausland und einer Saison beim Serie-B-Klub AC Monza unbedingt zurück zu Hertha will. 1996, im Alter von neun Jahren, war er von den Reinickendorfer Füchsen in die Jugendabteilung von Hertha BSC gewechselt und galt schnell als Hochbegabter mit Hang zu einer gewissen Exzentrik. 2007 hatte der Junge aus Wedding seinen Heimatverein für eine Ablöse von 7,9 Millionen Euro in Richtung Tottenham verlassen.