Großer ÖFB-Erfolg auch „dank“ historischem Debakel

Das gilt es nun auch vor dem Achtelfinal-Duell mit Titel-Mitfavorit Italien am Samstag in London zu tun. Laut Schöttel sei in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Italiener gegen die Schweiz (3:0) und Wales (1:0) jeweils ein ÖFB-Scout in Rom im Stadion gewesen. Dieser hätte in der Nacht auf Dienstag bereits berichterstattet. „Wir haben uns in der Vorbereitung auf mögliche Achtelfinal-Gegner auch schon recht intensiv mit Italien beschäftigt“, verriet Schöttel.