Trickbetrüger wollten Goldbarren von 80-Jähriger

Im Fall des Grazer Ehepaars traten die Täter gegen 15.00 Uhr mit ihren Opfern in telefonischen Kontakt. Der männliche Täter gab an, dass er ein Polizist aus Wien-Josefstadt sei. „Ihre Tochter und der Schwiegersohn sind in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Beiden müssen nun eine Haftstrafe von 14 Tagen antreten. Außer, sie begleichen eine Kaution“.