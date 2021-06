Motorradlenker krachte in einer Kurve gegen Pkw

Am Montag um 11.25 Uhr fuhr ein 51 Jahre alter Mann aus Ebreichsdorf mit seinem Motorrad in zweiter Position einer Motorradgruppe auf der L 211 aus Richtung Deutsch Goritz kommend in Richtung Dietersdorf. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Motorrad aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einer 33 Jahre alten Frau gelenkt wurde.