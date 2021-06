Autolenkerin (46) prallte am Alpl gegen einen Baum

Schwerer Unfall Montagfrüh auf dem Alpl in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz): Eine Lenkerin ist mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einem steilen Waldstück gegen einen Baum geprallt. Die Obersteirerin wurde ins Spital gebracht, an ihrem Wagen entstand Totalschaden.