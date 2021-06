Impfvorreiter Chile: „Macht es nicht wie wir“

Gerade in Bezug auf das meistgenutzte Mittel von Sinovac spreche man aufgrund der geringeren Wirksamkeit mittlerweile aber sogar von einer „undichten Impfung“, wie die Gesundheitsexpertin Soledad Martinez dem „Spiegel“ erklärte. Sie schütze zwar vor schweren Verläufen, jedoch nur bedingt vor einer Infektion, was in weiterer Folge besonders für Ungeimpfte kritisch sei.