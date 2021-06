Rad-Offensive: Bewegung ist die beste Medizin...

Niederschwelligkeit lautet dabei das Zauberwort. „Bei unseren Förderanträgen sind alle notwendigen Daten bereits vorausgefüllt“, erklärt Johann Semmler-Bruckner. Dabei spricht der Mobilitätsbeauftragte die Fahrradförderung für Mitarbeiter an. Alle, die mit dem Rad in die Arbeit kommen, erhalten einen Zuschuss in Höhe von 150 Euro in Form eines Gutscheins und einen Zehner-Block für die Grazer Linien.