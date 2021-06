FAK: Schmid kalkuliert „ein, zwei Sch...-Jahre“

Für Ortlechner ist es der erste Job in der Funktion als Sportchef eines Vereins. Er habe sich in den vergangenen Jahren darauf vorbereitet, merkte der 41-Jährige an. „Ich möchte auch das ‘Big picture‘ im Auge behalten. Die Austria ist nicht nur die Kampfmannschaft“, sagte Ortlechner mit Verweis auf das Frauen-Team und den Nachwuchs. Unterstützung gebe es u.a. von Ralf Muhr. „Ich sauge jeden Tag auf, was ich nur rein bringe in den Kopf.“