„Finalspiel“ wartet! Foda: „Da werden wir da sein“

„Wir haben es immer noch in der eigenen Hand“

Um erstmals in der Verbandsgeschichte bei einer EM die Gruppenphase zu überstehen, dürfte in Bukarest auch ein 0:0 reichen. Die vier besten der sechs Gruppendritten kommen ebenfalls weiter. Um den Ukrainern noch Platz zwei abzuluchsen, müsste aber der zweite EM-Sieg nach dem 3:1 zum Auftakt gegen Nordmazedonien her. „Wir haben es immer noch in der eigenen Hand, uns für das Achtelfinale zu qualifizieren“, betonte Foda.