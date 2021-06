Immer Ärger mit der Galle

Wann ist ein Eingriff notwendig?

„Wenn Sie abrupt sehr starke Schmerzen im Oberbauch quälen, die gürtelförmig ausstrahlen, eine gelbe Hauttönung aufweisen oder immer wieder kolikartige Beschwerden haben, sollten Sie unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Dann ist eventuell ein chirurgischer Eingriff angezeigt“, erklärt Dr. Schindl. Früher wurden die Probleme teilweise medikamentös behandelt. Das Ziel war, cholesterinhaltige Steine durch die Einnahme von Gallensäuren langsam aufzulösen, leider meist mit geringem Erfolg. Denn sie verschwanden nicht vollständig und gingen mitunter über den Gallengang ab - mit dem Risiko, eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse auszulösen. Auch die Zertrümmerung war in den 1980er bis 1990ern in Mode, brachte aber ebenso wenig Erfolg. Heute entfernt der Arzt die Gallenblase mittels „Schlüsselloch Chirurgie“, d. h. minimal-invasiver Technik mit kleinen, 5-10 mm breiten Öffnungen in der Bauchdecke. Selbst nach ihrer Beseitigung wird Gallenflüssigkeit in der Leber produziert, die durch den Gallengang in den Zwölffingerdarm fließt, um dort die Verdauung der Nahrung zu unterstützen. Danach ist es möglich, normale Kost zu essen.