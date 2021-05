Arnold Schwarzenegger: Spionage-Serie auf Netflix

Joseph in Papas Fußstapfen

Doch nicht nur Papa Arnold macht mit einer neuen Rolle Schlagzeilen, sondern auch sein Sohn Joseph Baena. Der 23-Jährige tritt nämlich nicht nur, was das Bodybuilding angeht, in die Fußstapfen seines Vaters, sondern jetzt auch als Schauspieler. Auf Instagram veröffentlichte Joseph jetzt Bilder vom Set seiner ersten Hollywood-Produktion.