Ausraster „schade“ - aber „Fehler sofort erkannt“!

Gleich zu Beginn geht es natürlich um die Leistung der österreichischen Mannschaft im ersten Spiel gegen Nordmazedonien. Auch wenn „Österreich jetzt da nicht der Favorit ist für die Europameisterschaft“, ist die Euphorie groß und berechtigt in der Bevölkerung, so der Sportminister. Er selbst wird das Team am Donnerstag im Spiel gegen die Niederlande im Stadion in Amsterdam anfeuern: „Ich denke, als Sportminister sollte man zumindest bei einem dieser Spiele dabei sein und ich freue mich auch!“ Natürlich fährt er als Parteimitglied der Grünen ganz umweltfreundlich mit dem Nachtzug.