Mathias Lauda: „Die Karten werden neu gemischt“

Wie er das Duell um den Titel zwischen Lewis Hamilton vs. Max Verstappen sieht? „Der Fight wird immer härter, und Hamilton zeigt erstmals Nerven, wie man zuletzt in Baku gesehen hat. Mercedes und Red Bull kämpfen auf Augenhöhe um die WM – etwas Besseres kann der Formel 1 nicht passieren!“ Ab Freitag (live bei ServusTV) geht der Zweikampf in Le Castellet in die nächste Runde. Eine Route, die Lauda aus eigener Erfahrung kennt: „Eine sehr technische Strecke, auf der man aber gut überholen kann. Zuletzt hat Mercedes dort zweimal in Serie gewonnen, aber die Karten werden am Wochenende neu gemischt.“