Ex-Freundin mit Umbringen bedroht: Festnahme!

Bereits am 7. Juni erstattete die 35-jährige Grazerin Anzeige bei der Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse, nachdem sie zuvor von ihrem Ex-Freund (23) via SMS mit dem Umbringen bedroht worden war. Polizisten versuchten in der Folge den Aufenthaltsort des Grazers zu eruieren. Eine Nachschau an einer bekannten Adresse in Graz verlief vorerst jedoch ohne Erfolg. Vom 23-Jährigen fehlte jede Spur.