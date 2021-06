Keine Maskenpflicht im Klassenzimmer mehr

Die Initiatoren der Online-Petition „Kinder in die Schule“, die am Dienstagvormittag knapp 21.000 Unterschriften hält, pochen unterdessen auf eine Evaluierung der Teststrategie an den Schulen. Die Initiatoren rund um den Grazer Gesundheitswissenschaftler Martin Sprenger wollen u.a. wissen, wie viele der in den Schulen durchgeführten Antigenschnelltests mit der aussagekräftigere PCR-Methode bestätigt wurden und wollen Clusteranalysen, um die Rolle der Schulen beim Infektionsgeschehen bewerten zu können. Die Maßnahme dürfe auf jeden Fall nur bei „einem erwiesenermaßen positiven Nutzen-Schaden-Verhältnis“ weitergeführt werden, so ihre Forderung.