Auffahrunfall auf der A2: Kilometerlanger Stau

Eine 77-jährige Niederösterreicherin lenkte gegen 16.15 Uhr ihren Pkw in Richtung Graz. In einem Baustellenbereich streifte sie einen Regenkanal und beschädigte dabei den rechten Vorderreifen. Um auf Hilfe zu warten, stellte sie den Pkw am rechten Fahrbahnrand ab. Dadurch entstand im Baustellenbereich ein Stau von rund einem Kilometer.