Joe Biden vergleicht die Queen mit seiner Mama

„Wir hatten ein langes Gespräch. Sie war sehr großzügig. Ich glaube nicht, dass sie beleidigt wäre - aber sie erinnerte mich an meine Mutter, in Bezug auf ihr Aussehen und ihre Großzügigkeit“, sagte der 78-Jährige US-Präsident am Sonntag in London nach einem Empfang bei der Monarchin in Windsor, an dem auch First Lady Jill Biden teilnahm.