Erfolgreiche PS-Steirer: Jubel bis nach Amerika

Schweizer Rennsieg

„Schade, dass wir auf der Strecke abgeschossen wurden. Da wäre mehr drinnen gewesen“, haderte der Unzmarkter. So gab es am Ende Schweizer Jubel: Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhöfer feierten den Rennsieg in der Corvette. Der Wiener Mirko Bortolotti verpasste wiederum im Lamborghini als Vierter nur knapp das Podest. Der steirische Lamborghini-Teamchef Gottfried Grasser war letztlich zufrieden: „Die letzte Safety-Car-Phase hat uns zwar das Podium gekostet. Aber wir sind glücklich - auch nach dem zweiten Platz beim Samstagsrennen“, so der Knittelfelder, der mit seinem Racing Team gestern auch in Amerika jubelte: In der IMSA-Serie holte sein Rennstall beim GP von Detroit den zweiten Rang.