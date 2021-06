Carapaz gewinnt Tour de Suisse, Pernsteiner 18.

Der Ecuadorianer Richard Carapaz hat sich den Sieg bei der Tour de Suisse nicht mehr nehmen lassen. Der Giro-Gewinner von 2019 aus dem Ineos-Team verteidigte seine Gesamtführung am Sonntag auch auf der Schlussetappe mit Start und Ziel in Andermatt über die Pässe Oberalp, Lukmanier und Gotthard. Der Sieg am Sonntag ging an den Schweizer Bahrain-Profi Gino Mäder, der sich im letzten Anstieg mit Michael Woods gelöst hatte.