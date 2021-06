Wie haben Sie es doch noch geschafft, Herr Wolf?

Chatten Sie persönlich noch?

Alles, was ich schreibe, und alles, was ich mache, kann ich vertreten. Sollte es an die Öffentlichkeit gehen, kann ich nur sagen: So what? Wenn jetzt alle so erpicht sind, die privaten Mails und Chats anderer Leute zu lesen, dann sollen sie ihre eigenen auch offenlegen. Denken wir doch einmal an die Folgen: Wer hat noch Lust, politische Verantwortung zu übernehmen, wenn man den ganzen Tag beschimpft und bloßgestellt, bei Schauprozessen in aller Öffentlichkeit angeprangert wird?