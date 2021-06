Taucher von Buckelwal verschluckt - Mann überlebt!

„Wurde in die Luft geworfen“

„Da hab ich realisiert, oh mein Gott, ich bin im Maul eines Wales und er versucht mich zu verschlucken“, so Packard. „Mir wurde klar, dass man eine Bestie dieser Größe nicht überwältigen kann.“ Er habe gedacht er werde sterben, aber der Wal sei an die Oberfläche geschwommen und habe ihn ausgespuckt. „Ich wurde in die Luft geworfen und bin im Wasser gelandet.“