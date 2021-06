Seltsamer Neymar-Protest: „Sagen niemals nein“

Brasilien hat in der Südamerika-Qualifikation für die WM 2022 den sechsten Sieg im sechsten Spiel gefeiert. Die Seleção gewann gegen Paraguay in Asunción mit 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Neymar (3.) und Paquetá (90.). Brasilien führt damit in der Tabelle mit sechs Punkten vor Argentinien, das gegen Kolumbien nur 2:2 spielte. Zddem wird der Protest von Neymar und Co. gegen die Copa immer merkwürdiger.