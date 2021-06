Eine Trainingseinheit mit den Fußball-Stars

Das Sportjahr sucht den Elfmeterkönig

Am Freitag, 25. Juni, werden auf der Anlage des Steirischen Fußballverbandes die Elfmeterkönige in sechs Kategorien (Kinder I und Kinder II, Jugend, Damen, Herren und Fans) ermittelt. Das Prozedere ist einfach: Alle TeilnehmerInnen absolvieren eine Runde, also einen Schuss, nur jene, die treffen, steigen in die nächste Runde auf. Es wird so lange Elfmeter geschossen, bis in jeder Kategorie ein Sieger oder eine Siegerin feststeht. Die SiegerInnen in den sechs Kategorien gewinnen jeweils eine Fußball-Trainingseinheit für ihren eigenen Klub oder für ihren Lieblingsfußballverein, dem sie diese Einheit schenken wollen. Es geht um Trainings mit prominenten steirischen Betreuern: Sturm-Coach Christian Ilzer, Hartberg-Trainer Markus Schopp, U-21-Teamchef Werner Gregoritsch, Sturm-Damen-Trainer Christian Lang und Gernot Plassnegger, dem Coach des GAK. Der Sechste, mit dem es eine Trainingseinheit zu gewinnen gibt, ist Ex-England-Profikicker und TV-Experte Johnny Ertl. “Da bin ich extrem gerne mit dabei! Weil jede und jeder die Chance hat, sich in die Situation zu versetzen, dass du treffen musst. Egal, ob da 500 Millionen via TV und 100.000 im Stadion zuschauen oder nur diejenigen, die sich, wie in diesem Fall, mit dir um den Sieg matchen - der Nervenkitzel ist immer gleich.“ Anmeldungen unter www.letsgograz.at/elferschiessen/