Einbruch in Trafik: großer Schaden, geringe Beute

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, schlugen die Unbekannten die Seitenscheibe der Trafik ein und drangen durch diese in den Verkaufsraum ein. Dort nahmen sie lediglich drei Stangen Zigaretten an sich und verließen die Trafik wieder durch das Fenster. Die Ermittlungen laufen.