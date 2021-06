Djokovic wie Hamilton? „Eine große Ehre!“

„Mit Lewis Hamilton verglichen zu werden, ist eine Ehre für mich“, sagte Novak Djokovic am Rande der French Open bei einer Pressekonferenz. Hamilton habe ihn, Djokovic, in vielerlei Hinsicht inspiriert. Nur über eines wollte Djokovic in Bezug auf Hamilton nicht sprechen: „Über meine Fahrkünste. Darüber im Zusammenhang zu sprechen, wäre wirklich peinlich für mich“, schmunzelte Djokovic.