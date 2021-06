Lehaci/Schwarz ziehen ins EM-Finale über 500 m ein

Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz sind bei der Kanu-Sprint-EM in Posen (Poznan/Polen) in das 500-m-Finale eingezogen. Die Österreicherinnen beendeten das Semifinale am Freitag mit 0,3 Sek. Rückstand auf die Russinnen Natalja Podolskaja/Swetlana Tschernigowskaja als Zweite.