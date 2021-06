NHL: Kommt Colorado-Lawine? Vegas schon 0:2 hinten

Colorado Avalanche hat am Mittwoch im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die Golden Knights aus Las Vegas in der „best of seven“-Serie auf 2:0 gestellt. Die Gastgeber setzten sich in der Verlängerung mit 3:2 durch. Nach der regulären Spielzeit war es 2:2 gestanden. Mikko Rantanen sorgte in der Verlängerung im Powerplay nach 2:07 Minuten für den entscheidenden Treffer dieses Spiels der West Division.