Österreich-Gegner Nordmazedonien verpasst Testsieg

Nordmazedoniens Fußball-Auswahl hat am Dienstag einen weiteren Sieg in allerletzter Sekunde verpasst! Österreichs EM-Auftaktgegner am 13. Juni in Bukarest musste sich vor heimischer Kulisse in Skopje gegen die nicht qualifizierten Slowenen mit einem 1:1 (0:0) zufrieden geben. Der Ausgleich durch Domen Crnigoj fiel erst in der 97. Minute ...