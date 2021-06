Ex-Radprofi „Paco“ Wrolich im „Krone“-Podcast

Wenn Wrolich nicht gerade seine Skills als ehemaliger Radrennprofi in Sportcamps an Amateure und Hobbyradler weitergibt, sorgt er in der Tapas Bar „Paco“ in Latschach am Faaker See - seiner Heimat - für das leibliche Wohl seiner Gäste. Im „Krone“-Podcast Einwürfe plaudert der multisportive Ex-Nachbar von Christian Mayer unter anderem über seine Anfänge, die Rad-WM 1987, und über weinende Profis.