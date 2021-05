Die Grazer Parks bleiben für alle offen

Zunehmende Gewalttaten, massive Verschmutzungen und Zerstörungen (so muss die Passamtswiese im Stadtpark komplett saniert werden), extreme Lärmpegel – die Konflikte in und um die zentralen Grazer Plätze werden größer und größer. Die zuständigen Stellen (Polizei, Magistrat, Ordnungswache, Reinigung, Marktamt & Co.) einigten sich auf eine koordinierte Vorgangsweise, um die Parks zu Erholungszwecken offen halten zu können und die aufgetauchten Missstände zu bekämpfen. So startet etwa die Reinigung am Kaiser-Josef-Platz statt um 4 Uhr um 23 Uhr. Zudem wird via Kommunikationskampagne von den Besuchern Rücksichtnahme eingefordert.