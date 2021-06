Unseriöse Anbieter: Betrug mit dem Urlaubsglück

Da die meisten von uns 2020 keinen Urlaub im Ausland verbringen konnten, zieht es die Österreicher heuer etwa in private Ferienhäuser nach Deutschland oder Dänemark. Doch die entspannte Auszeit am Nordseestrand könnte durch Betrüger getrübt werden. Sie bieten gegen Vorauszahlung Urlaub an - den es gar nicht gibt!