MotoGP LIVE ab 14 Uhr: Grand Prix in Mugello

Mit einer Rekordzeit in Mugello hat sich der WM-Führende Fabio Quartararo zum vierten Mal en suite in dieser MotoGP-Saison die Pole Position gesichert. Der Franzose verwies auf seiner Yamaha am Samstag die auch im WM-Klassement hinter ihm postierten Francesco Bagnaia und Johann Zarco (beide Ducati) auf die Plätze zwei und drei. Doch was passiert heute? Mit dem Liveticker von sportkrone.at sind Sie ab 14 Uhr beim GP dabei.