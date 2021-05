22-jähriger Grazer mitten in der Nacht ausgeraubt

Der junge Mann erstattete erst am Samstagnachmittag in der Polizeiinspektion Plüddemanngasse Anzeige. Er gab an, dass er gegen 2.30 Uhr von zwei Unbekannten ausgeraubt worden sei. Einer der Täter habe ihm ins Gesicht geschlagen und danach seinen Rucksack entrissen. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz ermittelt.