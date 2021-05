Offiziell: Rapid schnappt sich Kevin Wimmer!

„Rapid verfügt über ein riesiges Potenzial“

Wimmer sehnt sich nach einer „etwas längerfristigen Aufgabe“. „Rapid ist für jeden österreichischen Fußballer eine große Nummer, der Verein hat in ganz Europa einen guten Namen. Ich freue mich, dass ich hier erstmals in der höchsten österreichischen Spielklasse mein Können unter Beweis stellen darf und hoffe, dass ich schon sehr bald die über die Grenzen bekannte Stimmung der Rapid-Fans in möglichst vollen Stadien als Grün-Weißer erleben darf. Rapid verfügt über ein riesiges Potenzial“, so der 28-jährige Welser.