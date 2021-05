Neymar: Platzte Deal wegen sexueller Belästigung?

Eigentlich wäre Neymars Mega-Deal mit Nike noch bis 2028 gelaufen, doch im August 2020 wurde der Vertrag nach 15 Jahren Zusammenarbeit überraschend aufgelöst. Wie das amerikanische „Wall Street Journal“ berichtet, weil der Brasilianer eine Marketing-Mitarbeiterin des Unternehmens sexuell belästigt haben soll. In einem Hotelzimmer in New York habe er sie 2016 zum Oralsex zwingen wollen, so der schwere Vorwurf.