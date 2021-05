„Ich habe endlich meine Freiheit zurück“

Sind diese neuen Arzneien für jeden Patienten geeignet?

Nicht jedes Asthma ist gleich. Dies erfordert eine individuelle/personalisierte Therapie. Eine grobe Unterteilung erfolgt in allergisches und nicht allergisches Asthma. Die modernen Medikamente richten sich gezielt gegen einzelne Botenstoffe (IgE, IL-5, IL-4/13) der Entzündungsreaktion. Daher gewinnt die genaue Entschlüsselung und Unterscheidung der verschiedenen Entzündungsreaktionen - eosinophiles oder nicht-eosinophiles bzw. Typ 2 vs. Nicht-Typ-2-Asthma - zunehmend an Bedeutung.