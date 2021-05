Sauberer Strom als wichtiges Ziel für die Zukunft

Das Ziel ist klar. Bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Laut Bundesregierung sollen 21 Terawattstunden, also 21 Milliarden Kilowattstunden, aus Windkraft, Biomasse und Co. erzeugt werden. Der Großteil entfällt auf Fotovoltaik. Im Burgenland wird erwartet, dass 20 bis 25 Prozent aller Dächer für Strom aus Sonnenkraft genutzt werden.