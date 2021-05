Moderna will Impfstoff-Zulassung für Jugendliche

Pfizer plant Corona-Schluckimpfung

Zudem arbeitet Pfizer an einer Corona-Impfung in Tablettenform. Das hat der US-Gesundheitsexperte und Präsidentenberater Anthony Fauci am Sonntag vor einer Woche in einem Interview mit dem vom italienischen Fernsehsender RAI gesendeten Programm „Che tempo che fa“ berichtet.