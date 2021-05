Schönheits-OPs: Gutes Aussehen um jeden Preis?

Die Beauty-Branche boomt. Immer mehr jüngere Menschen sind bereit, hohe Kosten für ein makelloses Äußeres in Kauf zu nehmen. Und auch die Risiken gehen viele Menschen für die Perfektionierung ihrer körperlichen Idealvorstellung bereitwillig ein. Dies sicher nicht zuletzt wegen der vielen Stars und Sternchen, die etwas an sich machen lassen und ihre neue Optik stolz in den sozialen Medien präsentieren. So wie zuletzt Kelly Osbourne, die auf Instagram über ihren neuen Look dank Botox-Behandlungen plauderte. Auch Kultblondine Daniela Katzenberger hat es mal wieder getan und sich die Brüste straffen lassen. Cathy Lugner hingegen hat sich ihre Implantate entfernen lassen und warnt vor den Gefahren solcher Eingriffe. Wie ist ihre Meinung zur ästhetischen Chirurgie? Haben Sie sich selbst schon einmal für die Schönheit unters Messer gelegt? Oder wird Ihnen der Körperkult der letzten Jahre mittlerweile zu viel? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Thema.