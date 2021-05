Cathy Lugner führt jetzt „Leben ohne Plastikmüll“

Vor wenigen Tagen hatte Cathy Lugner es auf Instagram angekündigt, jetzt war es auch schon so weit: Die Ex-Ehefrau von Baumeister Richard Lugner hat sich von ihren Brustimplantaten getrennt. In einer sechsstündigen OP wurden der 31-Jährigen die Implantate, die ihr in den letzten Jahren so viele Leiden beschert haben, entfernt.