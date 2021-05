Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Gegen 06.35 Uhr fuhr ein 79-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf der Wolkensteingasse in Richtung stadtauswärts. Als er an der Kreuzung mit der Peter-Tunner-Gasse nach links abbog, dürfte er ein von rechts kommendes Auto übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge krachten an der Kreuzung schließlich seitlich zusammen.