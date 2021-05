Vorfreude auf Öffnungen ist groß

Die Buchungslage in der Steiermark sei ausgezeichnet: „Es war ein fulminanter Start, als klar war, dass wir am 19. Mai aufsperren. Die verlängerten Wochenende waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht“, sagte Spreitzhofer. Die Gäste werden großteils schon vor der Anreise darüber informiert, was sie mitbringen müssen. Wünschenswert sei, dass die Gäste schon getestet ankommen oder nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Für längere Aufenthalte, bei denen dann weitere Tests nötig sind, sollen rund 500.000 Antigen-Schnelltest-Kits pro Woche aufliegen, die seitens der steirischen Wirtschaftskammer an 27 Stellen an die Betriebe ausgegeben werden. Mit ihnen können die Gäste Tests unter Aufsicht in den Unterkünften machen.