Lassen wir die Kinder doch nicht im Stich!

Fast jedes zweite steirische Kind ist bereits übergewichtig, nur sechs Prozent der Mädchen zwischen 15 und 17 bewegen sich eine Stunde am Tag. Auch bei den Erwachsenen sind nicht einmal die Hälfte der Steirer die von der WHO empfohlenen 150 Minuten in der Woche in Bewegung, bis 2050 verdreifachen sich die Pflegekosten in unserem Bundesland – diese traurigen Statistiken ließen sich endlos fortsetzen. Und Corona hat diese prekäre Situation noch weiter verschärft. Deswegen fordern wir von der „Krone“ jetzt eine sofortige Kursänderung bei allen Entscheidungsträgern in Politik und den Bildungseinrichtungen ein. Die Wichtigkeit von Bewegung und Sport muss tief in der Gesellschaft verankert werden, so selbstverständlich wie etwa Mülltrennung oder Umweltschutz sein. Zum Start unserer Initiative machen sich die Sport-Dachverbandsbosse Luft. . .